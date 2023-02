JUHTKIRI ⟩ Kus on lubatud abi ühistutele?

Ida-Virumaal on Venemaalt pärit kinnisvaraomanikke võrreldes ülejäänud Eestiga suhteliselt palju. Esiteks seetõttu, et oleme piirile lähedal, teiseks põhjusel, et siinne kinnisvara on olnud üldjuhul odavam kui mujal Eestis. Ent viimane ei tähenda, et selle omamisega ei kaasne vältimatuid kulusid. Ja siit paljude ühistute peavalu algab.