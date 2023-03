VIRVE OSILA ⟩ Erakondade karjed

Meenub üks koomikute paar ammusest ajast: Štepsel ja Tarapunka. Enne aastavahetust muretses üks, et mida küll lauale panna, kui külalised tulevad. Teine teatas, et temal on juba nädal aega setka televiisori all, sealt aina kukub head ja veel paremat. Mina panin juba tüki aja eest tühja poekoti teleri alla, eks paistab, kui palju sealt järgneva nelja aasta jooksul kukub odavaid ravimeid, toidukaupa ja pensioniraha. Kõik praegused parlamendierakonnad on ju valitsuses olnud, aga tulemused võrreldes lubadustega on ikka nii nagu on.

Oma südames annaksin hääle rohelistele. Aga meie rohelised on kuidagi hambutud ja väheveenvad, neisse ei tihka panustada. Juhtusin vaatama üht saadet, kus valijatega kohtus ka roheliste esindaja − no veel täitsa roheline tütarlaps. Temalt küsiti, mis on nende erakonna eesmärk. Neljapäevane töönädal, teadis neiu ja lisas, et vähem tööpäevi tähendab väiksemat jalajälge keskkonnale. Keegi küsis, kes siis töö ära teeb, ja neiu teatas, et robotid. Saalis naerdi ja tütarlaps selgitas, et nelja aasta jooksul areneb teadus, suureneb robotite võimekus ja arv. Mina mõtlesin, et kui suuri jalajälgi see tekitab.