ANVAR SAMOST ⟩ Valimised võitis erakond, kel oli õnne ja kes ei teinud vigu

Kallase enda toetus oli viimastes erakondade uuringutes Reformierakonna toetusest tükk maad kõrgem. See tähendas, et Kallase najal valisid Reformierakonda ka need, kes mingis muus olukorras oleksid valinud kedagi teist. See tähendas, et neis ringkondades, kus Kallas ei kandideerinud, said Reformierakonna esinumbrid seninägemata hulgal hääli, sest kaudselt anti need just talle.