TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida arvate uue valitsuse otsustest?

Foto: Peeter Lilleväli Natalja Tumanova, pensionär: See, et makse tahetakse tõsta, on halb. Elu läheb raskemaks, ehkki on selge, et kui eelarves raha napib, siis tuleb see kuskilt leida. Kuid ma loodan, et valitsuses istuvad siiski targad pead − nemad peavad mõtlema ja otsima variante, et inimeste elu halvemaks ei läheks. Esialgu ma neid aga ei näe...

Foto: Peeter Lilleväli Sergei Sirotin, ettevõtja: Mulle kuuldud uudised ei meeldi. Üldiselt ei ole mul olnud eriti palju aega nende üle mõelda, kuid isiklikult mul tekib probleem: kui käibemaks kerkib, siis peame kogu oma programmi ümber tegema − ja see teeb muret, sest peame hakkama programmeerijaid otsima, kulud kasvavad... Meie kaubavalikus on mitu tuhat nimetust − kui käibemaks mõned aastad tagasi 18 protsendilt 20-le kerkis, oli nii palju jamamist!

Foto: Peeter Lilleväli Oleg Bogdanov, reklaamifirma töötaja: Väga halb, et meile on valetatud. Maksude tõstmine tähendab seda, et tulud vähenevad ja autokulud kasvavad. Mida head siit oodata on? Kõige ebameeldivam on aga see, et meid petetakse.

Foto: Peeter Lilleväli Valeri Nemtšenko, pensionär: Ma saan aru, et auk eelarves on tohutu, ainult imelik, et see sinna nii "äkki" tekkis − võimul on ju samad inimesed. Seda esiteks. Teiseks ei saa ma aru, miks öeldi, et sünnitage lapsi, meie toetame rahaga. Raha antigi, aga mõni kuu hiljem võetakse jälle ära. See on lihtsalt pettus − ja see on alati vastik.