JUHTKIRI ⟩ Tõmblemise maks Kohtla-Järve volikogu saadikutele

Mõned aastad tagasi vajanuksid sellist maksustamist Jõhvi volikogu saadikud, kes võimupöörete vurrist mängusõltlasteks said, nüüd on sama tõbi tabanud Kohtla-Järve saadikuid.

Kui see peaks õnnestuma, siis kulub taas mitmeid kuid, kuni Narva-lõhnaline linnavalitsus suudab siinseid olusid tundma õppida. Siis tuleb pikk suvepuhkuste aeg. Sügisel on üsna tõenäoliselt jälle üks hulk saadikuid meelt muutnud ja hakkab uut võimupööret hauduma...

Kui need 25 volikogu liiget esmajoones Kohtla-Järve linna huvidest lähtuksid, aga mitte sellest, kuidas nende partei lipp lehvib, siis ei oleks neil sugugi mõistlik hakata kangutama linnavalitsust, kes on alles kaks kuud ametis olnud.

Saadikud võiksid teha ühise kokkuleppe, et nad annavad vähemalt ühe aasta praegusele linnavalitsusele end tõestada. Virve Linder on lühikese aja jooksul teinud Kohtla-Järve heas mõttes tuntumaks. Otseseid etteheiteid pole seni esitanud talle ka tema tagandamise ihujad. Pragmaatiliselt võiks Keskerakond mõelda ka sellele, et linnavalitsusse trügimisega ei kaasne praegu poliitilisi dividende, sest Kohtla-Järvel on vaja teha hulganisti ebapopulaarseid otsuseid.