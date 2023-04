TOP 5 Mahtautod suviste seikluste poole reisimiseks

Tutvume ekspertide soovituste järgi viie mahtautode mudeliga, mis võivad olla head abilised igapäevaelus, kui teil on suur pere, või suurepärane valik siis, kui soovite rentida autot reisideks mööda Lätit, Baltikumi või Euroopat.

Üks uusimatest seitsmekohalistest crossover-itest. Mudeli tabavaim iseloomujoon on ruumikus ja julge disain. Vaatamata sellele, et see auto on suur ja lai, suutis see säilitada mitte ainult kaasaegse välimuse, vaid ka sportliku vaimu.

Tippklassi funktsioonide ja i-Cockpit juhiistmega Peugeot 5008 sobib suurepäraselt mitte ainult pikkadeks, vaid ka ülipikkadeks reisideks – see tähendab, et see on ideaalne valik Euroopa reisideks.

Peugeot 5008 on oma massiivsuse ja ruumikusega ning samal ajal optimeeritud kaaluga väga krapsakas ja kergesti manööverdatav. Juhtimist saab eriti nautida pikkadel distantsidel. Samuti on hindamatu boonus rikkalike abisüsteemide pakkumine, näiteks uusima põlvkonna automaatne hädapidurdus või täiustatud liiklusmärkide tuvastussüsteem.

Sellest autost saab üks parimaid valikuid loodusretkele minnes - nii laias pereringis kui ka sõprade seltsis. Selle mudeli peamine eelis on selle mahutavus, üle 400 liitri, mis tähendab, et suvisel avastusretkel on ruumi jalgrattale, talvel aga mäespordivarustusele.

Auto sisemus on kujundatud selliselt, et kõik reisijad tunneksid optimaalset sõidumugavust. Erilist tähelepanu pöörati vaatele ja maksimaalsele valgushulgale – seda tänu panoraamkatusele ja 360-kraadsele klaaspinnale.