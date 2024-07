Tervislikud romantilised suhted: kas sama reegel kehtib kõigi kohta?

Pexels

Tõenäoliselt ei julge keegi väita, et tervislike suhete loomiseks on vajalik vastastikune usaldus. Muidugi, ühele partnerile võib olla lihtne usaldada teist, samas kui teine võib vajada kõiki detaile oma partneri väljasõitudest või vabast ajast, et end turvaliselt tunda. Kui kahtlete, kas teie suhe on tervislik, küsige endalt:

kas ma saan selles suhtes lõõgastuda;

kas mu partner pole liiga kahtlane;

Lõpuks, kuidas ma end selle pärast tunnen?

Kui teil on kahtlusi usalduse küsimuses suhetes, kindlasti rääkige sellest oma partneriga. Isegi kui teil on kahtlusi oma partneri huvi suhtes teie vastu, on oluline selgitada, kas ja kuidas saaksite usaldust tugevdada.

Vastastikune austus

Isegi kui teatud aspektides suhetes ei saa kokkuleppele jõuda, austus on see element, mis tagab tervislikud suhted. Austades oma partneri valikuid ja otsuseid, selle asemel, et proovida oma arvamust meelitada, lubate oma kallimale tunda end armastatuna ja hinnatuna. Jällegi saavad partnerid austust, nagu armastust, igas suhtes erinevalt näidata: mõned hindavad siiraid sõnu rohkem, teised aga võivad oma tegudega tugevdada lugupidavat suhet. Austades üksteist oma suhetes, uurige partneri armastuse keelt, laske tal end kuulduna ja mõistetuna tunda – see on oluline tervislike suhete säilitamiseks.

Individualismi julgustamine - veetke aega koos ja eraldi

Muidugi, tervisliku romantilise suhte saavad luua küpsed isiksused, kes on teadlikud oma individuaalsetest vajadustest ja eesmärkidest. Kahjuks kuuleme sageli paaris emotsionaalsest kiindumusest, kui üks partner hülgab ennast ja ohverdab end iga hinna eest teise huvide nimel. Sel viisil pole haruldane, kui partneri isikliku ruumi piirid ületatakse. Veenduge, et te ei seisaks oma suhetes silmitsi ebatervisliku kiindumuse probleemiga:

kas saate pühendada endale nii palju aega, kui soovite?

kas te ei küsi oma partnerilt liiga sageli, mida ta arvab?

kas hoolitsedes oma partneri eest, te ei jäta ennast kõrvale?

Individuaalsuse julgustamine paarides tugevdab suhteid - mõlemad partnerid saavad end paremini mõista, suhelda tõhusamalt, väljendada oma mõtteid ja tundeid ning seeläbi lahendada igapäevaseid konflikte. Lisaks sellele, iseseisvuse tunne ja enesekindlus aitavad eriti kaasa lähedaste suhete arendamisele: partnerid, kes imetlevad üksteist kui individuaalsust, naudivad kirglikke hetki kauem, kartmata proovida asju, millest nad unistavad. Intiimsus on veel üks oluline element, mis aitab luua tervislikke suhteid.

Kuidas teie oma suhteid tugevdaksite?

Kuigi tervisliku suhte põhimõtted jäävad muutumatuks, on oluline meeles pidada, et iga paar peaks leidma üldise tasakaalu, arvestades oma individuaalseid vajadusi. Õppige ennast ja üksteist paremini tundma, näidake üles austust ja usaldust ning olge üllatunud - kuna näete, kuidas teie suhetes valitseb rahu.