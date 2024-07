Ida-Virumaa apteekides saab suvel mugavalt perearsti külastamata retsepte pikendada

Suvisel ajal, mil inimesed on pidevas liikumises ja ka perearstid puhkavad, muutub kiirelt ebameeldivaks olukord, kus retseptiravim on jäänud pikendamata. Benu apteekide frantsiisijuhi Rainer Kaseväli sõnul on apteegis retseptide pikendamise teenuse eesmärk hõlbustada patsientide elu ja vähendada perearstide töökoormust. "Meie eesmärk on pakkuda kiiret ja paindlikku retsepti pikendamise teenust, mis muudab patsientide elu lihtsamaks, eriti suvel. See lahendus vähendab ka perearstide töökoormust ning tagab, et inimesed saavad vajaliku ravimi kätte kiiresti ja mugavalt," kirjeldas Kaseväli.