Eesti saunakultuuri meistriklassid Narva-Jõesuus

Eesti saunakultuuri meistriklasside peakorraldaja Marko Tormi sõnul ootavad osalejaid Narva-Jõesuu sadama vahetus läheduses jõekaldal Astera suur saun, kümblustünnid ja Orava saun, Sannamiis, Avinurme malevkonna saunaauto ja mitmed teised saunad. "Saunade külastamiseks ja rituaalidel osalemiseks ei pea piletit ostma − üritus on TASUTA. Kes on neil päevil rannas, võib rannariietes ka saunafestivalilt läbi astuda ja proovida erinevate saunade leili," ütles Torm, lisades, et kaheeurone münt tasub valmis panna juhuks, kui soovitakse jätta asju pakihoidu.

Kohapeal on riietumise telgid ja võimalus jahutamiseks kümmelda jões. Rannaalast kaugemale jõkke eemaldumine ei ole lubatud, kuna tegemist on piiritsooniga. Alal ei ole lubatud alkoholi tarbimine.

SAUNAKULTUURI MEISTRIKLASSIDE AJAKAVA

LAUPÄEV, 27. juuli

Kella 15-20 on ala avatud (sissepääs kella 19ni),

kell 16 sündmuse ametlik avamine − päevakava ja tegevuste tutvustamine,

kell 16.30 saunarituaalid Astera suures saunas (ca 15 min),

kell 17.30 saunarituaalid Astera suures saunas − viib läbi Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin,

kell 18.30 saunarituaalid Astera suures saunas − üllatuskülaline (ca 15 min),

kell 19 KÕVA LEIL Astera suures saunas (ca 15 min).

PÜHAPÄEV, 28. juuli

Kella 12-18 on ala avatud (sissepääs kella 17ni),

kell 13 saunarituaalid Astera suures saunas (ca 15 min),

kell 13.30 Jule töötuba (saunatarvikute valmistamine),

kell 14.30 saunarituaalid Astera suures saunas − viivad läbi Ida-Virumaa sädeinimesed ja spordientusiastid Vova Vshivtsev ja Anton Pratkunas,

kell 15.30 Jule töötuba (saunatarvikute valmistamine),

kell 16 saunarituaalid Astera suures saunas − viivad läbi Põhjaranniku ajakirjanikud Sirle Sommer-Kalda ja Erik Kalda,

kell 16.30 KÕVA LEIL Astera suures saunas (ca 15 min),

kell 17 parimate saunade tunnustamine, partnerite tänamine ja ühisfoto.

NB! Saunadel on piiratud mahutavus: saunarituaalidele pääseb, kuni saun on täis. Rituaalide nautimisel on eelis neil, kel tegemist esimese saunarituaaliga sündmuse raames. Eesmärk on võimalikult paljudele saunaelamuse pakkumine.