Kui me räägime suurematest investeeringutest tööstusse, siis väga paljud Eesti piirkonnad on nende investeeringute ootel, aga kui tuleb juttu tööstusest, siis tegelikult seda oma territooriumile ei soovita. Milles ma näen Ida-Viru piirkonna tohutut potentsiaali, on see, et Ida-Viru inimesed on harjunud tööstusega, nüüdisaegse tööstusega samamoodi. Ja see on see koht, kus valitsus nende investeeringute, nendesamade suurte fondide toel saaks teha väga hästi koostööd Ida-Viru inimestega, Ida-Viru kogukondadega ja Ida-Viru kohalike omavalitsustega, et sinna viia selles valguses, et põlevkivitööstus paratamatult hakkab ennast kokku tõmbama, uue tasemega, rohelist tööstust, teha neid investeeringuid.