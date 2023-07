ANVAR SAMOST ⟩ Käske, keelde ja õigesti elamise õpetust tuleb kui paisu tagant

Olen kindel, et ametnikud leiavad, et uuring annab kõik alused keskmise kiiruse kaamerate kasutuselevõtuks ja nende põhjal kümnete tuhandete trahvide väljakirjutamiseks. "Naabrid juba kasutavad seda süsteemi edukalt," on põhjendus, mis on küll absurdne, aga ennustab, kuhu ametnikud jõuda tahavad.

Seejuures on enam kui irooniline, et Eesti aastakümneid püsinud suur eelis võrreldes paljude naabrite ja üldse Euroopa riikidega on olnud regulatsioonide, keeldude ja käskude vähesus. Eks see tähendab ka kahjuks, et paljusid asju ongi võimalik nüüd leitud hooga piirata ja keelata.

Teine märgiline tsitaat pärineb transpordiameti peadirektorilt Priit Saugilt, kes vastuseks küsimusele, miks seni keskmise kiiruse kaameraid Eestis kasutatud pole, ütles sõna-sõnalt järgmist: "Teatud hulk otsustajaid on rohkem vabaduse pooldajad kui piirangute pooldajad, see võib olla üks põhjus, miks me ei ole seda varem saanud rakendada."

Uskumatu küll, ametnikku on pikka aega seganud rahva mandaadiga poliitikud, kellele meeldib vabadus! Kas nüüd, kolme vähemalt enesemääratluse järgi liberaalse erakonna valitsuskoalitsiooni ajal on ametnikud lõpuks leidnud poliitikud, kellele meeldivad piirangud?

Enamik valimistel osalenud erakondadest valijatele uusi keelde ja käske sarnaselt maksutõusudega ei lubanud, kuid tuleb arvestada, et lisaks muutunud koalitsioonile on käimasoleva piirangute paraadi taustaks koroonaaja kogemus valitsuse ja ametnike võimutäiuse enneolematust laienemisest. Samuti kaovad vähehaaval ajalukku põlvkonnad, kes on nõukogude okupatsiooni käsumajandust ja totalitaarset ühiskonda vahetult kogenud ja seetõttu vabaduste piiramisse suure tõrksusega suhtuvad.