Reformierakonna asutaja ja riigikogu liige Siim Kallas kirjutas sel nädalal Eesti Päevalehes, et auto omamine pole hädavajadus, see on hüve, aga mitte vaesteabi. Kui järgida tema seisukohta, siis tekib küsimus, miks peaksid maksumaksjad rahastama omavalitsuste ja riigiasutuste sõidukeid, mis pole vajadus, vaid hüve.