DMITRI LETT ⟩ Ei maksa inimesi eksitada

Nii et kuidas ka ei keerutaks, ikkagi peab kogu see asi käima tänavakonteinerite kaudu. Ja üleüldse, loopides eri liiki jäätmetega kotid prügiauto ühte või teise sektsiooni, kuidas saab kokku arvutada näiteks ühe korteriühistu ladestatava prügi mahtu? Vana süsteemi eest võitlejad arvavad ilmselt, et prügivedaja sõidab autoga kohale ning prügifirma töötaja hakkab iga inimese prügikotti käsitsi kaaluma, et siis iga ühistu prügi jäätmeliigiti eraldi summeerida... Või kuidas see mahuarvestus käima hakkaks?

Muidugi mitte. See on ju praktiliselt võimatu ja absurdne. Seepärast ju kogutaksegi bio- ja muud jäätmed esmalt konteineritesse või muudesse mahutitesse. Ja korteriühistud kui jäätmevaldajad peavad maksma ainult enda, mitte ka naabermajade olmejäätmete eest.

Linnavalitsuse spetsialistid, keskfraktsiooni liikmed ja volikogu saadikukomisjonid on seda küsimust põhjalikult arutanud ning selle teema kohta usaldusväärset infot kogunud. Potentsiaalsed prügivedajad on kinnitanud, et spetsiaalseid masinaid sorditud jäätmete kogumiseks neil ei ole, seega tuleb neid koguda ikka ainult konteineritesse. Ega siis ilmaasjata mullu detsembris kehtestatud uusi jäätmekäitlusreegleid, mis jõustuvad tänavu 1. septembrist.

Uuele jäätmekogumissüsteemile üle minnes muutub prügivedu Sillamäel kaks korda odavamaks kui seni. Uus hind on juba ka kinnitatud. Ent selle jätsid võimudele suunatud pöördumisele protestiallkirju kogunud aktivistid inimestele mainimata. Vastupidi: pöördumises oli kirjas, et teadaolevalt tulevat käesoleva aasta 1. septembrist kavandatav uus jäätmeveo kord ligemale poolteist korda (umbes 50-70%) kallim kui senine. Mis muud see siis on, kui mitte linnaelanike otsene eksitamine ja hinnatõusuga hirmutamine? Seal on muide kirjas palju muudki, mis tõele ei vasta.