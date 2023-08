Mitu last tänavu Lüganuse kooli 1. klassi tuleb?

Sel õppeaastal on esimesse klassi kirja pandud 12 last. Arvestades olukorda, mis oli eelnevatel aastatel, on tegemist hüppelise kasvuga. See näitab, et üle aastate on tekkinud lootus kooli tuleviku suhtes. Praegu ei oska öelda, kui rahul vanemad selle kooliga on, saab rääkida vaid lootusest. Rahulolust saab rääkida siis, kui töö käima läheb. Praegu peamegi ka koolis arutelusid, et leida ideid, kuidas kogukonna huve arvestades kooli tööd paremini korraldada.