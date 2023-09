JUHTKIRI ⟩ Ütlus, et tark ei torma, kehtib ka rohepöörde puhul

Põhjus on eelkõige selles, et varem seatud tempo kipub kägistama oma ettevõtteid ja majandust ning tähendab oma elanikele suuri lisakulusid. Kõige sellega kaasneb paratamatult ühiskonna vastuseis ja parempopulistide menu tõus.

Kuidas peaks sellises olukorras tegutsema Eesti, mille praeguse valitsusliidu jaoks on rohepööre samuti üks põhilisi ideoloogilisi nurgakivisid?

Ei ole põhjust taganeda püüdlustest vähendada süsinikuheitmeid ning muuta üleüldist majandamist ja toimetamist säästlikumaks. See on ilmselge tulevikutee.

Aga sama oluline on tunnistada, et liikumine selles suunas peab toimuma jõukohase tempoga. Seejuures peab valitsus suutma ühiskonnale üksikasjalikult selgitada, kuidas rohereform muudab elu paremaks, millised on sellega kaasnevad kulud ja millised tuntavad võidud. Vaid ilusaid loosungeid lehvitades olukorras, kus rohepöörde tõttu jääb vähemaks töökohti ja kasvavad kodumajapidamiste kulud, tõusevad maksud, kaasneb paratamatult laialdane vastuseis.