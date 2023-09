MARK GERASSIMENKO ⟩ Maksutõusu korral ei oleks vaja töötutoetuste kallale minna

Eelmise nädala reedel šokeeris "Aktuaalse kaamera" vaatajaid uudis, milles majandusminister Tiit Riisalo (Eesti 200) jutustas omas soovist kokku hoida töötute abistamise arvelt kolme aasta peale 130 miljonit eurot. Uudist on kajastanud ka Põhjarannik ja seda põhjusega: enim mõjutaks ministri plaani realiseerimine just Ida-Virumaa elanikke, sest meie maakonnas on suurim registreeritud töötuse määr. Siiski on võimalik riigieelarve seisu parandada töötute olukorda kahjustamata.