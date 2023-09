NÄDALA KUJU ⟩ Teet Kuusmik

Õiglase ülemineku fondi toetuse põhjal võib eeldada, et lähiaastatel kerkib tööstusparkidesse veel kümneid tehaseid või muid ettevõtteid. Seejuures on aga ilmnenud, et ettevõtluse arendamisel on üks spetsiifiline Ida-Viru käsipidur peal. See on nüüdisaegsete korterite puudus. Nüüdisaegsed ettevõtted vajavad unikaalsete oskustega tippspetsialiste, kes lisaks heale palgale on nõudlikud ka elamispinna suhtes.