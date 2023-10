NÄDALA KUJU ⟩ Jaan Toots

66aastane Toots on värvika minevikuga ning tõmmanud Eesti avalikkuse tähelepanu erinevates rollides. Ta juhtis pöördeliste 1990. aastate alguses Eesti eriteenistust, kindlustades muu hulgas ka tolle aja Eesti riigijuhtide julgeolekut. Ta on õppinud USAs FBI akadeemias seeriamõrvade uurimist. Ta on olnud ka mitmete suurfirmade nagu Tallink ja Tallinna Sadam juhtkonnas. Aga selle kõrval oma eraeluliste keerdkäikudega ka seltskonnaajakirjanduse kaanepoiss.