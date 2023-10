Kus on konkreetsed ettepanekud?

See on igati loogiline ja põhjendatud seisukoht. Aga sellest on vähe, kui sellest ainult rääkida või riigikogu saalis küsimusi esitada, nagu tegi esmaspäeval Ida-Virumaa üks vähestest saadikutest parlamendis Aleksei Jevgrafov.

Praegu, mil kliimaministeeriumi algatusel on keskkonnatasude seadus toodud muutmiseks riigikogusse, on sobiv aeg tulla välja ka konkreetsete ettepanekutega, kuidas senisest suurem osa tasudest tagasi Ida-Virumaale suunata. Need peaksid tulema näiteks Ida-Virumaa omavalitsuste liidult või parlamendi Ida-Virumaa toetusrühmalt.

Vastasel juhul ei olegi nagu midagi arutada. On arusaadav, et kliimaministeeriumil puudub igasugune huvi selle vastu, et kogutavast maksutulust varasemast rohkem Ida-Virumaale tagasi tuleks.