ANVAR SAMOST ⟩ Konkurentsivõime kadu: Eestis uus, Euroopas vana mure

Kui 2010. aastal oli USA sisemajanduse koguprodukt (SKP) inimese kohta IMFi andmetel 49 000 dollarit, siis nüüd on see juba 80 000 dollarit. Euroopa Liidu näitaja oli 2010. aastal 33 000 dollarit ja nüüd 41 000 dollarit. Käärid on ilmsed.

Mitte et me poleks seda ette teadnud. Euroopa Liit koostas 2000. aastal Lissaboni strateegiana tuntud tegevus- ja arenguplaani, mille eesmärk oli muuta Euroopa maailma kõige dünaamilisema ja konkurentsivõimelisema teadmistepõhise majandusega piirkonnaks. Selle aastateks 2000-2010 ette nähtud strateegia võtmefraas oli teadmistepõhine majandus. Aastaks 2000 oli Google aga juba Ameerika Ühendriikides tegevust alustanud ning järgneva 10 aasta jooksul järgnes veel kümneid praeguseks globaalselt üliedukaid teadmistepõhise äri ettevõtteid, mis kõik alustasid USAs, kuuluvad sealsele kapitalile ning loovad lisaväärtust sealsele majandusele.

Tavaline Euroopa Liidu kodanik pole Lissaboni strateegiast ammu kuulnud. Selle asemel sõidab või kõnnib ta 2023. aasta detsembris Tallinnas, Lissabonis ja Helsingis mööda absurdsetest maksumaksja raha eest (kokku 37 miljonit eurot) toodetud turundussõnumitest nagu "Demokraatia, mitmekesisus ja kliimakaitse" ning "Stabiilsus, austus ja rohepööre". Keegi ei saa aru, miks me sellise jamaga ennast töötleme. Meelde tuleb loosung "Au tööle!", mida võtsid tõsiselt üksikud lihtsameelsed.

Eesti parlament on samas jõudnud arusaamiseni, et meie konkurentsivõime, isegi võrreldes Euroopa keskmisega, on viimaste aastatega raskelt pihta saanud. Ning mis juhtub? Riigikogu majanduskomisjon otsustab kokku kutsuda konkurentsivõime eksperdikogu! Raportit oodatakse kevadeks.

Raske on siia midagi lisada. Tegin paari nädala eest raadios samast eksperdikogust rääkides nalja, et selle kasutu komitee liikmeks sobiks hästi minu musta-valgekirju kass. Aga asi on naljast kaugel.