MANUELA PIHLAP ⟩ Aitab autode vaenamisest

Eesti on niigi kõrge elukallidusega riik, kuid me liigume kiire sammuga veelgi kõrgemate hindade ja ettevõtete suurte raskuste suunas. Automaksust võiks rääkida, kui seda ei tehtaks üle jala, vaid üleüldise läbimõeldud maksureformina, kus mõningaid makse tõstetakse, mõningaid makse vähendatakse ja seda pika perspektiiviga.

Selle eelarveaugu lappimist ja üle jõu käivat maksustamist õigustades on hakatud autojuhte vaenama. Peaministripartei poliitikud leiavad, et tegelikult pole tarvis autotaristule suurt rõhku panna ja uusi heal tasemel maanteid polegi vaja (Pärtel-Peeter Pere, 16.10, Delfi). Ometi on Eesti võtnud Euroopa Liidu ees kohustused maanteed välja ehitada ja juhtumisi olid need punktid ka sellesama peaministripartei valimisprogrammis vaid 10 kuud tagasi. Muide, ka ühistransport sõidab maanteedel.

Roheekstremistid ja muud õigustajad näevad pea ainsa meetmena turvalisema liikluse saavutamiseks piirkiiruse alandamist. Kindlasti leidub kohti, kus see on asjakohane, kuid see on vaid üks meede paljudest, seda enam, et kõikjal pole seda ka vaja. Autode asi on sõita, mitte seista.

Eriti silmakirjalik on see jutt arvestades, et teede ohtlike kohtade ümberehitusprogrammidelt on riiklikus teehoiukavas raha ära võetud. Kui räägime liiklussurmade vähendamisest, siis ohvrite arv ongi aastakümnete jooksul oluliselt langenud, kuid päris suurt rolli mängivad selles ka paremal tasemel teed ja turvalisemad autod. Ja inimestele võiks jätta võimaluse osta ka edaspidi uuemaid ja turvalisemaid autosid. Neid maksude ja hinnatõusudega vaesestades me seda eesmärki ei täida.

Ei maksa unustada, et autojuht maksab juba niigi ja mitte vähe. Kütuseaktsiisi. Ja suurema auto omanik maksab rohkem ka kütuse eest. Seega surve osta odavam ja säästlikum auto on niigi olemas. Kui me neid meetmeid järjest tugevdame, tekib küsimus, kas me sellega ei pärsi ülemääraselt vabale ühiskonnale omast inimese valikuvabadust muretseda endale meelepärane auto, maja ja nii edasi.