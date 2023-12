EDESTADES TRENDE ⟩ Narva lennuväli keskendub süsinikuneutraalsele väikelennundusele

Esimeses etapis − juba järgmisel aastal − saab just sellistest vedudest Narva lennuvälja põhitegevus. Samuti on olemas nõudlus lennukite talvise hoiustamise − Tallinnas on see väga kallis − ja tehnilise ülevaatuse järele. Siinse piirkonna jaoks on varjatud pluss selles, et eralennukite omanikud on rikkad inimesed ja potentsiaalsed investorid ning nüüd tekib neil põhjus regulaarselt Narvat ja Narva-Jõesuud külastada.