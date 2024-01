Narva kunstiresidentuuri on suur tung

"Meile ei ole oluline, mis valdkonna kunstnikud siia kandideerivad. Meile on oluline, et kunstnikud oleksid avatud ja kaasaksid kohalikke või nende kunstipraktika oleks kohalikule orienteeritud. Läbi selle prisma me ka valime," ütles Narva kunstiresidentuuri (NART) juht Johanna Rannula.

Valikut on üksjagu: äsja lõppenud konkursile järgmiseks aastaks tuli kolmsada taotlust üheteistkümnele kohale. "Me ei maksa stipendiumi, aga ei küsi ka raha − anname koha tasuta, kui inimene on läbinud konkursi," selgitas Johanna Rannula.

Ühest küljest võimaldab kunstiresidentuur keskenduda oma tööle. Teisalt saab hingata loomingulise keskkonna õhku ja suhelda kolleegidega − loomeinimese professionaalne elu on ju üsna üksik, rääkis Johanna Rannula. Keskmiselt viibib loomeinimene kohapeal 6-9 nädalat. "Tahame, et inimene ei jookseks siit läbi, vaid tal oleks aega olla, kohta tunnetada ja kontekstist aru saada."

Loomesektor tõmbab ligi noori

Anu-Mall Naarits. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)

Noored tahavad tegelda loomemajandusega ja seda tasub arendada just nendes piirkondades, kus noorte tööpuudus on probleem, ütles Visionest Institute´i juht Anu-Mall Naarits (pildil).

Loomemajandus moodustab maailmas keskmiselt kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Anu-Mall Naarits tõi võrdluseks, et Eestis on umbes sama osakaal põllumajandusel ja ehitussektoril.

"Aga loomemajandus pole nii nähtav kui ehitussektor uute majade ja asfalditud teedega. Ja ta on natuke keeruline, sest hõlmab palju erinevaid valdkondi etenduskunstidest käsitööni," tõdes Anu-Mall Naarits, kes rääkis loomemajanduse fookuspäeval sektori mõjust turismile ja majandusele.

Turism hõlmab rahvusvaheliselt umbes kümme protsenti töökohtadest. Ligemale 40 protsenti turismisektori töökohtadest peaks andma kultuuriturism: muuseumid, käsitöö, etenduskunstid, gastronoomia...

"Ma ei ole kindel, et Eestis see nii on. Vähemalt enne koroonat tulid soomlased meile rohkem seetõttu, et paljudel toodetel ja teenustel on odavamad hinnad, ja vähem kultuuri põhjusel. Näen väga selgelt, et Ida-Virumaal, mis on olnud ääretult tubli kõikides turisminumbrites, on kultuuriturist veel võtmata. Meil peaks olema selge arusaam, kuidas me kultuurituristi siia toome, ja toome nii, et ta jääb käima," rääkis Anu-Mall Naarits.

Ettekandja lisas, et kultuuri pakkumine toob inimesi ka rohkem ja sagedamini majutusasutustesse. Samuti mõjutab see vaba aja teenuseid ja toitlustust.

Mõnes riigis loetakse toitlustust osaliselt loomemajanduse osaks, Eestis siiski mitte. Kõikjal on aga sarnane trend, et loomemajandus tõmbab ligi noori.

"Oleme paljudes kohtades hädas noorte tööpuudusega, sest noored ei taha enam minna vabrikutesse, kus töötasid nende vanemad või vanavanemad, ja teha seda tööd, mida on kogu aeg tehtud. Noored tahaksid teha midagi loomingulist, ise loomesse panustada," andis Anu-Mall Naarits mõtteainet piirkondadele, kus noorte tööpuudus on suur või on soov noori tagasi meelitada.