TalTechi Virumaa kolledž koolitab rohe- ja ringmajanduse spetsialiste

Meetmest toetatakse 350 tundengi õppima asumist Virumaa kolledžisse. Tegelik vastuvõtu arv kujuneb kindlasti suuremaks. Kõik olemasolevad õppekavad läbivad uuenduskuuri, et vastata tööandjate ootustele.

Kõik kolledži erialad on tugevalt seotud TalTechi ja Tartu ülikooli teadlaste koostöös lõppeva aasta sügisel käivitunud Ida-Virumaale suunatud õiglase ülemineku teadusmeetmega. Näiteks võimaldab haridusmeede muu hulgas tuua Ida-Virumaal tegutsevatesse kolledžitesse teadlasi ja rahvusvahelise tasemega õppejõude. Ja vastupidi − võimalus on kaasata teadusmeetme uurimisrühmade töösse nutikamaid üliõpilasi. Eesmärk on ette valmistada tulevikuoskustega spetsialiste, keda täna tööturul veel ei ole.