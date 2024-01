TALV / KEVAD 2024 ⟩ Ida-Virumaa sündmuste kalender

MAI

Lätlaste ansambel Dagamba ühendab klassika- ja popmuusikamaailma. Nende viimane heliplaat ja kava "Bach Against the Machine" jõudis avalikkuse ette 2023. aasta kevadel ja kogub tuure Euroopa kontserdilavadel. Kava inspiratsiooniallikateks on Johann Sebastian Bachi pärand ning mõjukas Ameerika rokkansambel Rage Against the Machine.