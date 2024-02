Minister Tiit Riisalo: nii soodsaid toetusi Ida-Viru ettevõtetele nagu praegu tulevikus enam ei tule

Millega saab innustada ja julgustada neid ettevõtjaid, kes kõhklevad, ikkagi esitama oma plaanide elluviimiseks õiglase ülemineku fondi taotlusi?

Ma ei oska millegi muuga innustada kui kõige lihtlabasema asja − rahaga. Võin julgelt välja öelda, et nii heldete ja vabade tingimustega toetusmeetmeid pole Eesti ajaloos varem olnud. Sisuliselt on võimalik investeeringu kulu katta kuni 80 protsendi ulatuses fondi toetusega. Tavaliselt saavad nii suures ulatuses toetusi mittetulundusühingud, et viia näiteks kultuurivaldkonnas ellu mõni üllas idee. Ettevõtete puhul on olnud pigem vastupidi, et ettevõtjad peavad ise rohkem panustama, kui on toetuse osa.

Ma arvan, et sellist suhet, kus ettevõtja omaosalus on vaid 20 protsenti, ei tule kunagi hiljem. Seetõttu ma julgustaksin kõiki Ida-Virumaa ettevõtlikke inimesi fondi võimalusi kasutama, et luua selle toel uusi ettevõtteid või laiendada olemasolevaid.

Majanduses on praegu nukrad ajad: majanduslangus kestab juba mitu aastat ja tulevikus on palju ebaselget. Kuid teisest küljest võib just selline aeg olla sobiv uueks tõusuks valmistumisel.

See on täiesti kindel! Kui küsitakse, kas me nüüd vajumegi põlvili, siis vastus on, et ei vaju. Eesti ajaloos on ka ainuüksi viimase 30 aasta jooksul olnud raskemaid aegu.