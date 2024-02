TANEL KIIK ⟩ Narva võimud tahavad haigla juhi vahetamisega näidata võimu ja ehitada toiduahelat

Narva haigla nõukogu enamusel puudub igasugune arusaam tervishoiu toimimisest ning nende moraalne kompass on kahjuks ida suunale kinni kiilunud. Seetõttu puudub mul ka usk, et nende valikud teeniksid Narva elanike huve.

Dr Ago Kõrgvee juhtimisel on Narva haigla tublisti arenenud, teinud tihedat koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi ja teiste tervishoiuasutustega ning liikunud edasi haiglahoonete kaasajastamise plaaniga Euroopa Liidu vahendite toel. Julgen oma kogemusest öelda, et COVID-19 kriisi ajal aitas dr Kõrgvee operatiivne ja professionaalne tegutsemine päästa palju inimelusid. Ago Kõrgvee on meditsiini ringkondades tuntud otsekohese suhtluse ja tulihingelise juhtimisstiili poolest, aga ta tõestas end Narvas igati pädeva haiglajuhina.

Kohe sügisel, kui Narvas võim vahetus, algasid jutud ka haiglajuhi välja vahetamisest. Ütlesin juba siis uutele linnajuhtidele, et nad ei politiseeriks tervishoidu, vaid hoiaksid linna ja haigla juhtimise lahus. Nüüd on paraku näha, et toonased kuuldused vastasid tõele ning viimastel kuudel on tegeletud lihtsalt sobiva ettekäände leidmisega haiglajuhist vabanemiseks. Kõige kurvem on, et kohalike võimumängude ohvriks jäävad Narva haigla patsiendid ja tervishoiutöötajad.

Eelmine kord, kui kohalik poliitiline jõuk keset kriisi tervishoidu korraldada püüdis, määrati haiglajuhiks varem linnapea ametist vabastatud Aleksei Jevgrafov. Kui dr Kõrgvee ametist kangutamine õnnestub, siis on ilmselge, et ka uus haiglajuht määratakse ametisse poliitilistel, mitte tervishoiualastel kaalutlustel. Loodan südamest, et Narva elanikud teevad kohalikel valimistel sellest vajalikud järeldused. Narva väärib paremat!

Tanel Kiik astus tänavu jaanuaris välja Keskerakonnast ja liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.