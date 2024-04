Uus võimalus − Ida-Virumaa viimase aja suurim uusarendus

"Linnakärast eemal ja alati värske õhk," kirjeldab arendaja tulevast elamurajooni, mis jääb Toilast ja Valastest vähem kui viie kilomeetri ning Jõhvist kümne kilomeetri kaugusele.

Elamuarenduse naabruses asub aiandusühistu Tuuletare 1, kus on osa maju ka aastaringseks ehitatud. Uue Tuuletare/Põrnika kruntide suurus on keskmiselt 1400 - 1500 ruutmeetrit ja sinna kerkivad pigem elamud, kuigi sama hästi võib otsustada suvitamise kasuks. Krundiostjal on selles vabad käed, kinnitab arendaja. Samamoodi võib osta mitu krunti ja ainult ühele ehitada, et oleks kodu ümber rohkem avarust ja privaatsust.

Taskukohasemad krundid kui Toilas

Elamumaa kruntide keskmine hind jääb 20 000 euro kanti. "Kõrge inflatsiooni tingimustes on parim investeering kinnisvara ostmine. Kuna tegu on elamumaaga, saab maja ehitamiseks ka pangast laenu küsida. Ja asukoht on väga hea: linnad on lähedal, kõik käe-jala juures, sõbralikud naabrid. Samal ajal puudub linnakära ja saab nautida maaelu eeliseid."

Tuuletare/Põrnika arenduse krunte jagub nii lagedale, metsa äärde kui ka metsa sisse. Praegu on arenduses käsil teede ehitamine, mille äärde tuleb ka uus bussipeatus. Foto: Erakogu

Ühe huviliste rühmana näeb arendaja noori spetsialiste. "Paar klienti on olnud inimesed, kes on tulnud tööle Ida-Viru keskhaiglasse Bulgaariast ja Moldovast ning ei taha Kohtla-Järvel elada. Toilas on aga kinnistud hoopis teisest hinnaklassist. Tuuletare/Põrnika on Toilale väga lähedal, aga hinnad on siin taskukohasemad."

Peagi tekib pangapealselt ka ligipääs mere äärde. "Plaanime samalaadset treppi nagu Valastel, et ei peaks mere äärde pääsemiseks enam kilomeetri kaugusele minema."

Külakeskus ja vaatetorn

Elamurajooni juurde ärimaale on kavas investorite ja Euroopa Liidu toetuste abil rajada ka külakeskus või ärihoone. Samuti on arendaja plaanides vaatetorni ehitamine. "Lähiümbruses vaatetorni ei ole, see annab uusarendusele veelgi lisaväärtust juurde."

Praegu on arenduses käsil teede ehitamine, mille äärde tuleb ka uus bussipeatus. Veevarustus on plaanitud puurkaevust ja elektriga liitumine on läbirääkimisel Eesti Energiaga.

"Selleks, et tulevikus hoida jooksvaid kulusid uusarenduses kontrolli all, on võimalik moodustada vee- ja päikeseenergiapargi ühistu," tutvustab arendaja järgmisi samme, lisades, et kanalisatsioon tuleb igal kinnistul endal lahendada. Värav, mille kaudu pääseb praegu aiandusühistusse Tuuletare 1, nihkub aga uusarendusega mere poole, uue bussipeatuse juurde.