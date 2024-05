Euroopa Liidu pool miljardit eurot on muutnud Ida-Virumaad paremaks elamispaigaks

Uute koolimajade puhul on esmatähtis, et need vastaksid õpilaste ja õpetajate nüüdisaegsetele vajadustele. Kuid lisaks on nad ka arhitektuuriteosed, mis rikastavad Ida-Viru linnade välisilmet.

Ida-Virumaa haridusasutuste uuendamine algas aga juba palju aastaid varem. Meenutagem, et renoveeriti Virumaa kolledži õpilaskodu Kohtla-Järvel ja uuendati kolledži õppebaasi. Narva vanalinna kerkis täiesti uus kolledžihoone. Korda on tehtud ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õppekohad Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.

Uute koolihoonete rajamisel lähtutakse sellest, et on avatud ühine õpperuum, hoones on vähe monofunktsionaalseid ruume, ruumid on pidevalt ristkasutuses ning pole pimedaid kitsaid koridore ja nurgataguseid.

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson tunnistab, et uuel majal on hea aura. "Õpilased tahavad siin olla ja kui tundide lõppedes tuleb näiteks huviringide algust oodata, siis ei kiirustata majast ära, vaid jäädakse siia. Meil on selline avatud raamatukogu ja lapsed on siin hakanud rohkem lugema," ütleb ta.

Värskenduskuur Ida-Viru linnades

Ida-Virumaa linnu on Euroopa Liidu toel ehitatud mõnusamaks elamispaigaks, kus on ka varasemast rohkem vaba aja kasutamise võimalusi.

Narvat ja Narva-Jõesuud ühendaval kergliiklusteel on pidevalt palju kasutajaid. Foto: Ilja Smirnov (Põhjarannik)

Valminud on kümneid kilomeetreid rattateid, mis on muutnud jalutamise turvalisemaks ja innustavad tervisesporti tegema. Linnades on valminud uued promenaadid ja väljakud.

Eesti kõige moodsam ujula valmis mõned aastad tagasi Kohtla-Järve Wiru spordikeskuses. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)