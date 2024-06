ABB hooldusekspert: õigeaegne hooldus ennetab elektrimasinate ja muundurite kulukaid seisakuid

Eksperdi sõnul on vähemaks jäänud toiteseadmest tulenevaid vigu, kuna kaitseseadmed on muutunud palju paremaks ja üha vähem on olukordi, kus masin töötab pideva ülekoormusega või ühe-kahe faasi peal.

Sagedaseks muundurite rikke põhjuseks on tema sõnul ka nende remontimine valede varuosadega. "Lisaks on vead tingitud ka sellest, kui valitud sagedusmuundur ei sobi sellesse keskkonda tööle. Näiteks muundur pole mõeldud tööks nii mustas või tolmuses keskkonnas, vaid see peaks paiknema eraldi kapis või peaks kasutusel olema parema ventilatsiooni või paremate filtritega muundur," toob Parras näite.

ABB hoolduskeskus

"ABB elektrimasinate ja generaatorite hooldamisel on meie töötajatel kõik vajalikud sertifikaadid, et ABB masinaid korrektselt hooldada. Kasutame oma töös vaid originaalvaruosi, mille kvaliteedi ja sobivuse on ABB kinnitanud. Samuti on meie poolt klientidele kindlus, et ka suurte projektide puhul suudame tööd lõpuni viia ja tagada kvaliteedi," räägib Parras. "Julgen öelda, et mootorite hoolduseks on meil Baltikumi parim töökoda, mis vastab kõikidele kvaliteedijuhtimise, keskkonna ja tööohutuse ning energiasäästu standarditele."