Kõik, mida vajad suviseks matkaks!

Käid eri pikkusega ja raskusega matkadel, kus mõnikord on vaja kaasa võtta ka magamistarbed aga teinekord piisab veepudelist ja varujakist? Siis sobib reguleeritava mahutavusega seljakott . Muidugi peaksid ka seljakoti rihmad olema reguleeritavad, et tagada parim istuvus. Boonuspunktid sellegi eest, kui seljakott tuleb taskuga veepudeli jaoks, selle seljaosa on hingavast materjalist ja koti juurde kuulub ka vihmakate.

Mõtled, et mida teha väiksemate matkasellidega ning kas nende seljakott võiks ühtlasi olla koolikott? Nii ja naa. Hea koolikott on ergonoomiline, suure mahutavusega ja kerge. Matka jaoks oleks väiksem seljakott aga ehk mugavam lahendus, sest see lubab lapsel matkarajal joosta, kividel hüpata ja puude otsas turnida. Ka võib matka käigus juhtuda, et kott määrdub, mistõttu on eraldi matkaseljakott jällegi parem valik. Kuna laps ei pea matkal sedavõrd rasket koormat kandma, kui on kooliõpikud, on see hea võimalus valida armsa disainiga seljakott, mis sobib just kergema koorma kandmiseks.