Ootame valimised enne ära!

EKRE-l on nüüd, vaid nädal pärast häälte lugemist, küll ette näidata tugev mandaat, kuid neil ei ole kohta Euroopa Parlamendis ja õigupoolest on ebaselge, kas valijad andsid mandaadi EKRE-le või erakonna kultuurist ja peajoonest hälbinud Jaak Madisonile. Eesti 200 ja Reformierakond olid kindlasti vaikselt tänulikud, et need kaks valimistele järgnenud päeva nende seisukorra analüüsiga täidetud ei saanud.