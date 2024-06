ÜKS KÜSIMUS Millised tööd on alaealistele keelatud?

Töölepingu seadusega on alaealisele kehtestatud töö tegemisel mitmeid piiranguid. Alla 7aastastel lastel on töötamine töölepingu seaduse alusel keelatud. 7-12aastaste lastega on võimalik sõlmida tööleping ainult kerge töö tegemiseks kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Tööandja võib 13-14aastase alaealisega või 15-16aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.