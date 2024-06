Ministeerium: 26 miljonit ripub õhus. Veel

Artiklis "Me ei ole keeldunud 26 miljonist eurost" küsib Kohtla-Järve linnavolikogu liige Vladimir Tšužas, miks soovib ministeerium uut koolihoonet ehitada just Pärna tänava kinnistule ja kas kahest koolihoonest piisab Kohtla-Järve õppijate äramahutamiseks. Juhin tähelepanu, et otsus, et Kohtla-Järve vajab kahte uut õppehoonet ning riigipoolseid investeeringuid, on sündinud ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Ja otsuse uue koolimaja asukoha kohta on teinud Kohtla-Järve linn ise.