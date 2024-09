Ida-Virumaa koolid asuvad kergejõustikurajal üksteiselt mõõtu võtma

Sarja avaetapil, mis algab Jõhvis Heino Lipu staadionil neljapäeval kell 14.45 toimuva avatseremooniaga, on kavas 4x100 meetri teatejooksud, kus kooli võistkondades peab olema kaks poissi ja kaks tüdrukut. Kuni 5. klassi lapsed võistlevad kaugushüppes ja 6-7. klassi lapsed kõrgushüppes. Vanemates vanuseklassides on kavas odavise. Lisaks jooksevad kaks nooremat vanuserühma võidu 300 meetrit ja kaks vanemat vanuserühma 400 meetrit.

Võistluse peakorraldaja MTÜ Kuldliiga eestvedaja Mati Lilliallik, kes pälvis mullu siinse spordielu rikastamise eest ka Ida-Virumaa kultuuripärli tiitli, ütles, et soovib selle uue võistlussarjaga innustada Ida-Virumaa noori rohkem ja tõsisemalt kergejõustikuga tegelema. "Ida-Virumaalt on tulnud mitmeid väga häid kergejõustiklasi, kes on jõudnud ka Eesti koondisesse. Kuid arvestades maakonna suurust ja koolide arvu ning viimastel aastatel valminud või korda tehtud staadione, võiks kergejõustiku kandepind tunduvalt suurem olla. Loodan siiralt, et selline võistlussari aitab suurendada huvi kergejõustikualade vastu. Lisaks on sellisel võistlusel hea tugevdada ka koolivaimu, kui heideldakse kooli nimel ja toetatakse tribüünidel oma kaasõpilasi."