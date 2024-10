KÜSITLUS Milliseid uusi teadmisi sooviksite omandada?

Foto: Peeter Lilleväli Olga Ignatjeva, pensionär: Mitte mingeid − mulle piisab neist, mis mul juba olemas on. Tervis pole kiita, kodus on palju tegemist ja mul on lapselaps ka, keda hoian, nii et igavleda pole aega. Üldiselt aga huvitab mind agronoomia: armastan maad, otsin arvutist igasugu infot ja hoian uudistel silma peal.

Foto: Peeter Lilleväli Marina Fjodorova, töötu: Tahaksin väga arheoloogiat õppida: mulle on lapsepõlvest saati meeldinud maa seest midagi põnevat otsida, kiht kihi haaval maapinda lahti kaevata... Kahju, et ma seda oma elukutseks ei valinud − nüüd on juba liiga hilja. Olen oma elus palju asju õppinud, kuid kahjuks pole neist midagi vaja läinud. Esialgu ei plaani midagi uut juurde õppida.

Foto: Peeter Lilleväli Valeri Fjodorov, energeetik: Õppida on alati huvitav. Midagi konkreetset ma esialgu öelda ei oska, kuid tahaksin õppida midagi uut oma hobide vallast. Mind huvitavad erinevad asjad, kuid esikohale seaksin kulinaaria − nüüd, kui minust pensionär on saanud, on mul piisavalt aega, et majahoovis grillil midagi erilist valmistada.

Foto: Peeter Lilleväli Arkadi Zakarljuka, majahaldur: Soove on tohutu hulk. Praegu õpin netikursustel kinnisvarahaldust, täiendan oma eesti keele oskust ja praktiseerin koos tütrega inglise keelt. Erinevates riikides ringi reisides olen aru saanud, et vähemalt natukenegi peab oskama ka prantsuse ja hispaania keelt. Peale selle huvitab mind infotehnoloogia − et ei peaks noorema põlvkonna ees häbi tundma.

Foto: Peeter Lilleväli Lidia Svetjuk, töötu: Enim tahaksin õppida infotehnoloogiat, kuid igas valdkonnas on ju vaja riigikeeleoskust ja see on mul napp. Töötukassast lubati koolitusi pakkuda, nüüd ootangi.