ANVAR SAMOST Kas saame viimase läbipaistmatu riigieelarve seaduse?

Paraku näib, et sellest sammust õiguskantsler ei pääse, sest koos riigieelarve esimese lugemisega selgus, et Reformierakonna rahandusministril ja rahanduskomisjoni esimehel on uus ettekujutus ka sellest, milline on üldse selles protsessis riigikogu ja rahvasaadikute roll.

"... poliitiline suva, mis seal [riigikogus] domineerib, tegelikult ei võimalda riigi rahandust juhtida. Ja sellepärast on ka valitsus see, kes esitab eelarve ainsana, ja sellepärast on ka sellised punktid, mis piiravad eelarve muutmist, seadusse kirjutatud," ütles rahandusminister Jürgen Ligi valitsuse pressikonverentsil − nii ametlikult kui üldse saab. Et see ei olnud ministri isiklik uitmõte, tõendab päev varem ERRi intervjuus rahanduskomisjoni juhi Annely Akkermanni öeldu, et riigikogus ei ole eelarve detailse käsitlemise pädevust ja ongi parem, kui maksumaksja raha kasutamise üle otsustavad ministeeriumide ametnikud.