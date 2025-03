ERIK GAMZEJEV Kas see on enam tähtis, kus rahvasaadik elab?

Tulenevalt Elva volikogu Isamaa liikmete kaebusest jõudis riigikohus hiljuti järeldusele, et kohalikul omavalitsusel on õigus kontrollida isiku elukoha andmete õigsust rahvastikuregistris. Riigikohus kinnitas, et igaüks võib Eestis valida endale vabalt elukoha, kuid elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrile esitada tegelikkusele vastavalt. Sellise pealtnäha iseenesest mõistetava järelduseni jõudmiseks kulus eri kohtuastmetes kolm ja pool aastat.

Samas ei pruugi see otsus senises praktikas palju muuta, sest riigikohus selgitas, et kontrollimine tähendab eelkõige õigust küsida asjaosalistelt endilt lisadokumente, aga mitte viia läbi valeandmete esitamist tõendavat jälitustegevust. Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus möönis näiteks ERRile, et kõik jääb samaks ehk endiselt üsna halliks alaks.

Põhjarannikule on aastate jooksul mitmed tuntud kohalikud poliitikud ausalt tunnistanud, et nad on kandideerinud nendes omavalitsustes, kus nad tegelikult ei ela. Valimiste eel on nad kirjutatud sisse teise poliitiku või tema ema koju, aga ka näiteks pastoraadihoonesse. Mõni neist on selle üle ka piinlikkust tundnud, teised on öelnud, et ei näe selles probleemi, kuna paljud teised teevad samamoodi.