Peeter Võsa tutvustab Jõhvis oma uut raamatut

Kiirelt Eesti vaadatuimaks saateks tõusnud "Võsareporter" oli telesaade, mis ei pidanud end paremaks inimestest, kelle juures käidi ja keda ekraanil näidati. Pidevalt elu pahupoolega tegelnud saate suurim saavutus oligi tegelikult see, et asju nimetati õigete nimedega ja kõike näidati valehäbita. Sellised me olemegi. Selline ongi meie tegelik elu.

Ehkki Võsa on faktiliselt 1967. aasta lõpus Tallinnas sündinud, kinnitab ta, et peab end siiani idavirulaseks. "Sain alles keskkooli lõpus teada, et tekkel polegi see, mis potile peale käib; siiani läheb mõnel puhul segi," naljatab mees seoses oma Virunurme külas sirgumise ja kohaliku murdega.

Kohtumisel rahvaga lubas Võsa kõikidele küsimustele vastata, ehkki trükisoe raamat on põhiteema. Enda praeguste tegemiste kohta ütleb mees tagasihoidlikult, et see on seotud kolmanda sektoriga: "Tegelen siin mõne MTÜga. Istusin just vana kolleegi Ain Allasega, kes on ka nüüd telest eemale hoidnud, ja temagi ütleb, et jumala mõnus tunne on. Eks ikka tuntakse tänaval ära, aga elu on palju rahulikum kui varem."