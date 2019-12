Vald kutsub vallandatud direktorit kooli appi

Lüganuse vallavalitsus, kes pidas Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu luba korraldada koolis reforminoorte kogunemine, nii suureks rikkumises, et ta vabastati töölt päevapealt, kutsus vallandatud juhi kooli appi vaevalt nädal pärast tema lahkumist.

"Tööleping on lõpetatud tema kui koolijuhiga, miski ei keela teda õpetajana koolis töötamast," ütles Lüganuse valla haridusnõunik Arne Piirimägi, kes tegi koolile ettepaneku Heidi Uustalu tööle tagasi kutsuda ning pakkuda talle tööd töövõtulepingu alusel. Kõige suurem mure on 11. klassiga, kes peavad tegema uurimistöö ja läbima kursuse.

Piirimägi sõnul püüab ta poliitilisest vaidlusest ning koolijuhi tagandamise otsusest jääda eemale, kuid tema ülesanne on tagada, et kool toimiks normaalselt.

Heidi Uustalu ütles, et küsimus 11. klassi uurimistööde ja nende juhendamisega on tõesti lahendamata ning tegelikult mõjutab see mitte ainult nende käesolevat tööd, vaid ka nende gümnaasiumi lõpetamist.