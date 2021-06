See mees oli Aleksei Naumkin, kelle tagandasid 11 saadikut eelmisel nädalal Jõhvi vallavolikogu esimehe ametist. Naumkin ise peab enda tagandamist ebaseaduslikuks ja leiab, et on endiselt volikogu esimees. Naumkinil on võimalus minna ajalukku sellega, et ta võetakse ametist maha mitu korda: 30. juunil toimuva volikogu istungi päevakorda läheb segaduse klaarimiseks tema umbusaldamine uuesti. Võiks parafraseerida Ivo Schenkenbergi "Viimsest reliikviast": "Mitu korda ma pean ühte volikogu esimeest maha võtma..."