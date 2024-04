JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru saab jälle "oma" ministri

Regionaalminister on lühikest aega varem olnud Vallo Reimaa, siseminister Katri Raik. Pikemat aega on erinevaid ministriportfelle hoidnud Maris Lauri ja Hanno Pevkur, kel on Ida-Viru juured.

Eesti Päevaleht ristis Piret Hartmani Ida-Viru ministriks juba tema kultuuriministriks oleku ajal. See tulenes sellest, et enne riigikogu valimisi, kui Hartman oli sotside esinumber Ida-Virumaal, muutusid tema visiidid siia eriti sagedaseks, mis tekitas küsimusi, on need nüüd ministri töövisiidid või kandidaadi kampaaniareisid.

Küllap hakatakse ka regionaalministrina Hartmanil mujal Eestis silma peal hoidma, et ta liialt oma kodukandi poole kaldu ei läheks, sest lahendamist ootavaid tõsiseid probleeme on kindlasti ka mujal.

Kuid Eesti ühe suurema maakonnana, kus paljud sotsiaal-majanduslikud näitajad on väga kehvad, on regionaalministri poolt kündmist nõudev põld kahtlemata avar. Ja hea on, kui adra taga on minister, kes teab ja tunneb seda kanti põhjalikult nii oma kogemuse kui ka kohalike tegusate inimeste kaudu, kellega koos on ta juba aastaid varem mitmeid olulisi asju teinud.