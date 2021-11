Jõhvis annab kontserdi ainulaadne Vene sarveorkester

Tänapäevase Vene sarveorkestri lõi 2006. aastal Sergei Poljanitško. Orkestri käsitsi valmistatud pillikogu on suurenenud 106 sarveni, millel mängib 17 noort vene muusikut. Esitatakse omaaegset õukonnamuusikat, aga ka klassikalise muusika teoste seadeid. Pillid on valmistanud meister Vladimir Goloveško.

"Sarveorkestri olemasolu on omaette ime, sest see on meie planeedil ainulaadne," räägib Sergei Poljanitško. "Sarvede võluv tämber ja kõla on niivõrd eriline. Seda võiks võrrelda oreliga: sama võimas, kuid palju vaimsem. Jah, kutsun seda elavaks oreliks, kus igal muusikul on ette kanda oma osa, mis koosmängus loobki sarveorkestri erilise kõla," ütleb kunstiline juht ja dirigent.