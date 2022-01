"Klassikatähtede" võitja annab Jõhvis auhinnakontserdi

Tähe-Lee Liiv on oma peres kolmanda põlvkonna pianist.

"Olen pühendunud muusikale ja selle kõrvalt uudishimulik elu suhtes. Olen käinud ka kunstikoolis ja olen kirglik maalija. Hiljuti on mul tekkinud suurem huvi kirjanduse ja teatri vastu. Mind inspireerivad raamatud, kunst ja inimesed," iseloomustab end noor andekas muusik.

Tähe-Lee on saavutanud edu nii kodu- kui ka välismaal. Tema seni suurimateks saavutusteks on Eesti pianistide konkursi (2019) ning Eesti Televisiooni telekonkursi "Klassikatähed" (2020) võit; mõlemal konkursil oli ta noorim osaleja.