JUHTKIRI ⟩ Kes tiriks tekiotsa ka Ida-Viru poole?

Sajad miljonid tulevad eelkõige CO2 kvootide hinnatõusust, mille eest makstav raha läheb riigieelarvesse. Aga märksa rohkem raha tuleb ka põlevkivi kaevandmise eest, sest ressursitasu määr on seotud nafta ja kütteõli hinnaga maailmaturul ning see on teatavasti kallis.

Küsimus on, kui palju sellest rahast Ida-Virumaale tuleb. Üldine põhimõte ja ka loogika peaks olema ju selles, et keskkonnamaksudest laekunud suuremat osa rahast kulutatakse selles piirkonnas, kus see kahju on tekkinud, ehk Eesti puhul Ida-Virumaal. Tegelikkus aga selline ei ole.