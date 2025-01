JUHTKIRI Töötuserindel esialgu muutusteta, kuid...

Siiski on praegu põhjust jagada töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki mõõdukat optimismi, et just sel aastal võib saabuda pöördepunkt, kus töötus hakkab siin esialgu küll väiksemate sammudega, ent siiski järjekindlalt vähenema.

Kuigi õiglase ülemineku fondi käegakatsutavaid vilju on veel väga vähe ja nende küpsemine võtab soovitust palju rohkem aega, ei tohiks töös olevate ettevõtmiste põhjal arvata, et saaki ei tule. Ka tänases Põhjarannikus on uudis, kuidas Sillamäele hakatakse rajama 140 töökohaga unikaalset tekstiilijäätmetest ehitusmaterjalide valmistamise tööstust. Fondi toel rajatavates ettevõtetes peaks tulema üle tuhande uue töökoha ja paljude nendega kaasnevad ka mitmekordselt kaudsed töökohad. Nende ettevõtete rajamine elavdab juba sel aastal Ida-Virumaal ehitust. Lähiaastatel peaks algama ka VKG biotoodete tehase ehitus ja mitmed suured plaanid on veel soojas.

Ida-Viru tööhõive seisukohast on aga oluline, kas neid uusi töökohti saab olema rohkem, kui olemasolevaid eest ära kaob. Majanduslanguse ja maksutõusude tõttu on raskustes paljud ettevõtted. Lisaks on väga tähtis see, kas ja kuidas õnnestub äratada töötamise isu neis inimestes, kes on harjunud aastaid töötuna elama.