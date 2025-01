ANVAR SAMOST Rohepööre ei ole enam kõige olulisem

Avalikus ruumis on samal ajal üha rohkem diskussiooni elektri hinnataseme, sellest sõltuva inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõime ning rohepöörde põhjendatuse ja maksumuse üle. Erinevalt ametnike retoorikas jätkuvast sõnumist nagu oleks otstarbekas ja üleüldse võimalik toimivat elektrisüsteemi püsti hoida sajaprotsendiliselt taastuvenergiat kasutades, on peale jäämas realistlik vaade, mis ütleb, et igal hetkel tarbimise ja tootmise tasakaalus hoidmiseks (et tuled põleksid ja trammid sõidaksid) peab kasutama juhitavaid võimsusi ning tagama võimekuse end ise elektriga tippkoormuse ulatuses varustada.

Peaminister Kaja Kallase kinnisideeks kujunenud Eesti Energia lõhkumine on päevakorrast maas. Kõige reljeefsemalt väljendas seda rahandusminister Jürgen Ligi jaanuari alguses Vikerraadiole antud intervjuus: "Tegelikult on meil energiajulgeoleku seisukohalt kogu aeg selge olnud, et me ei või lihtsalt mingisuguste kinnismõtete järgi opereerida. Me peame tagama energiavarustuse. /.../ On millegipärast arvatud, et põlevkivielektrile rajatud Eesti Energia on mingisugune supervõim, keda peab kogu aeg umbusaldama ja ohjeldama. Ei, ta on ikkagi meile vajaliku kauba tootja, aga tal on ka majanduslikult väga-väga suured probleemid ja see lõhkumine, see mitte kuidagi meie energiavarustusele kindlustunnet ei paku."