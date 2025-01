MIHKEL NESTOR Kahanev rahvaarv nõuab kõrgemat tootlikkust

Eesti rahvastikutrendid pole Euroopa kõige hullemad

Võrreldes Eesti rahvastikutrende teiste Euroopa riikide omadega, võiks olukord muidugi olla hullemgi. Seejuures on Eestil läinud näiteks oluliselt paremini kui teistel Balti riikidel. Võrdluseks on Lätis rahvaarv viimase 35 aasta jooksul kasvanud vaid 2022. aastal, mil sinna saabusid Ukraina sõjapõgenikud. Võrreldes 1990. aastal saavutatud tipuga on Lätis rahvaarv kahanenud peaaegu 30%.

Leedus on rahvaarv alates 2021. aastast küll taas kasvama hakanud, kuid see ei kompenseeri varasemaid suuri väljarändeid, mis on viinud rahvaarvu vähenemiseni rohkem kui 20% võrreldes 1990. aastate algusega. Eesti rahvaarv on sama perioodi jooksul vähenenud vaid 13%.

Eesti sündimuskordaja ehk laste arv ühe naise kohta on viimastel aastatel langenud 1,6-lt 1,4-le. Siiski on Eesti olukord parem kui mitmetes Euroopa suurriikides. Näiteks Hispaanias läheneb see näitaja 1,1-le, Itaalias 1,2-le ja Poolas on see langenud alla 1,3.

Suurtest riikidest on olukord kõige parem Prantsusmaal, kus sündimuskordaja on 1,8, kuid seegi jääb alla 2,1-le, mis on vajalik rahvastiku säilitamiseks.

Tootlikkus peab oluliselt tõusma

Rahvastiku vananemisest tingitud probleemidele viitab ka hiljutine konsultatsioonifirma McKinsey uuring. Uuring tõdeb, et Hispaanias peaks tootlikkus inimese kohta tõusma 2050. aastaks neli korda ja Itaalias kolm korda, et tagada praegune SKP kasv inimese kohta. Lisaks suureneb põlvkondadevaheline lõhe, kus aina vähemaarvulised noored põlvkonnad peavad hoolt kandma aina suuremaarvulise vanema põlvkonna eest.