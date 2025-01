ÜKS KÜSIMUS Miks tuleks kodakondsuseta isikute hääleõigus säilitada?

Peaminister KRISTEN MICHAL:

Vene Föderatsiooni kodanikke Eestis on ligi 80 000, Valgevene kodanikke veidi alla 3000. Kui me võrdleme neid halli passi omanikega, lihtsustatult öeldes, siis eelmise aasta lõpu seisuga on neid 57 000.

Minu arvamus on samamoodi, et kõik, kes tahavad meie asjades kaasa rääkida, võiksid oma valiku kodakondsusega teha. Sama hoiaku on tõepoolest võtnud ka Eesti 200. Koalitsioonis sotsiaaldemokraatidel ja siin parlamendis on teistsugune vaade, nagu Keskerakonnal on teistsugune vaade. Peamine selle juures on lõpetada agressorriikide kodanike kaasarääkimine Eesti asjades. /.../

Kui mul on valida, kas ma suudan võtta agressorriikide kodanikelt hääleõiguse või me tammume kohapeal ja räägime kangelaslikult üksteisele sellest, kui kangelt me tegutseks, aga meil ei ole parlamendi koosseisus hääli, et teha ühiselt see otsus, siis see jääb ainult sõnamulinaks.