JUHTKIRI Erakorralist olukorda saab põhjuseks tuua piiratud aja jooksul

Sellest tulenevalt on mõistetav, et sellise meeletu lumekoguse tõrjumiseks kulub aega, sest igale poole korraga masinad ei jõua. On muidugi ka neid, kes leiavad, et omavalitsused peavad igal juhul tagama kiire lumekoristuse igas olukorras. Samas ei meeldiks ilmselt enamikule maksumaksjatest see, kui teedehooldusele minevast rahast kuluks suur osa sellise tehnika soetamisele, mis enamiku aja aastast lihtsalt seisaks garaažis ning mida läheks vaja vaid eriolukordades. Ei soeta ju ka enamik ratsionaalselt kalkuleerivaid inimesi oma koju selliseid kalleid asju, mida läheb vaja väga harva.

Usutavasti enamik inimesi mõistab, et sellise lumekoguse juures, mis lühikese aja jooksul taevast alla tuli, peab leppima sellega, et kõik kõnniteed ei ole lumest puhastatud. Samas ei saa aga erakorralist olukorda tuua põhjuseks lõputult. Ja küllap on ka omavalitsused nende teehooldusfirmade suhtes, kellega lepingud on sõlmitud, nõudlikud selles, et mõistliku aja jooksul saaksid ka kõrvalteed ja kõnniteed korda ning suuremad lumekuhilad ära veetud. Ilmastikunähtused on nende firmade äririsk. Kui on vähe lund, jääb rohkem raha kätte, aga kui tuleb suurem sadu, tuleb kulutada.